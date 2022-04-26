"Россия рассчитывает достичь договоренностей с Украиной", - Путин на переговорах с Гутерришем

В Москве генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш встретился в президентом РФ Владимиром Путина и обсудил войну в Украине, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

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"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - сказал Гутерриш.

В ходе встречи Путин изложил генсеку ООН свою версию событий в Украине и пытался отрицать причастность войск РФ к массовым убийствам мирных жителей.

При этом Гутерриш повторил предложение о создании контактной группы ООН, России и Украины по организации гуманитарных коридоров.

"Мы будем готовы использовать все наши ресурсы, чтобы работать сообща с властями России и Украины, чтобы создать эту возможность, гарантировать эвакуацию этих лиц", - сказал он об организации эвакуации из Мариуполя.

Генеральный секретарь ООН хотел обсудить срочные меры по установлению мира между Россией и Украиной.

На это Путин заявил, что "Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке".

После посещения Москвы генсек ООН Антонио Гуттериш в четверг, 28 апреля, прибудет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", но Кремль не поддержал его инициативу.