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"Россия рассчитывает достичь договоренностей с Украиной", - Путин на переговорах с Гутерришем
В Москве генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш встретился в президентом РФ Владимиром Путина и обсудил войну в Украине, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.
"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - сказал Гутерриш.
В ходе встречи Путин изложил генсеку ООН свою версию событий в Украине и пытался отрицать причастность войск РФ к массовым убийствам мирных жителей.
При этом Гутерриш повторил предложение о создании контактной группы ООН, России и Украины по организации гуманитарных коридоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы будем готовы использовать все наши ресурсы, чтобы работать сообща с властями России и Украины, чтобы создать эту возможность, гарантировать эвакуацию этих лиц", - сказал он об организации эвакуации из Мариуполя.
Генеральный секретарь ООН хотел обсудить срочные меры по установлению мира между Россией и Украиной.
На это Путин заявил, что "Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке".
После посещения Москвы генсек ООН Антонио Гуттериш в четверг, 28 апреля, прибудет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", но Кремль не поддержал его инициативу.