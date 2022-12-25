Россия решила передать Ирану истребители в обмен на дроны-камикадзе - СМИ

Российская Федерация договорилась о поставке новой партии дронов-камикадзе. Москва должна передать Тегерану 24 истребителя Су-35.

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Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения со ссылкой на западные разведки, передает Israelinfo.

Информация была получена от подразделения разведки, следящего за военным сотрудничеством РФ и Ирана. Якобы поначалу истребители предназначались для Египта.

По информации источников телеканала, США уговорили Каир отказаться от покупки российских истребителей. После этого россияне начали искать других покупателей для своих военных самолетов. В конце концов в Москве решили, что нуждаются больше в иранских дронах и заключили новое соглашение с Тегераном.

Более того, как свидетельствуют данные разведки, иранские пилоты уже научились управлять российскими самолетами.

Отмечается, что Россию не остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль удерживался, несмотря на давление США.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль поможет Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.

В то же время Израиль все еще не готов присылать в Украине системы ПВО, такие как "Железный купол".