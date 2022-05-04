Россия собирается бойкотировать заседание Совета Безопасности ООН

РФ решила бойкотировать заседание Совета Безопасности ООН, которое должно пройти в среду, 4 мая, с участием Комитета ЕС. Об этом сообщает AP — агентство ссылается на анонимные дипломатические источники.

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Такое решение станет еще одним признаком ухудшения отношений между Россией и другими странами Организации Объединенных Наций.

Возможный бойкот заседания Совбеза ООН со стороны России станет первым с начала полномасштабного вторжения войск этой страны в Украину.

Комитет ЕС по вопросам политики и безопасности отвечает за его общую внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало почти три тысячи случаев гибели гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

В конце апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетил освобожденные Ирпень, Бучу и Бородянку.