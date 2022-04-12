Россия стягивает тяжелое вооружение к границе с Финляндией. Daily Mail показала видео

Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, перемещается в сторону границы с Финляндией.

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Putin's warning for the West: Vladimir vows 'consequences' for those who interfere in Ukraine https://t.co/6H596tgr52 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022

Это видео появилось вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО. Дело в том, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может подать заявку на вступление в НАТО ближе к лету 2022 года.

В издании полагают, что своей речью на космодроме "Восточный" 12 апреля Путин предупредил Запад, что страны столкнутся с "последствиями", если они "ухудшат ситуацию" в Украине.

В Финляндии после начала полномасштабного вторжения России в Украину активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО.

А в России уже начали угрожать последствиями такого шага. У агрессора заявили, что это сделает Финляндию мишенью для российской армии.