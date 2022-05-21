Россия запретила Байдену и его сыну въезд на территорию РФ

МИД страны-агрессора России опубликовал список из 963 американских граждан, которым запрещен въезд в Россию и на которых наложены персональные санкции.

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Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как подчеркнули в МИД страны-агрессора, они очень обиделись на вводимые США антироссийские санкции, поэтому решили запретить въезд на свою территорию на постоянной основе американским чиновникам.

Среди персон нон грата - президент Джо Байден и его сын Хантер. Также в списке практически полным составом члены Конгресса и Сената.

Интересно, что там нет некоторых фамилий сенаторов, которые голосовали против 40-миллиардного пакета помощи Украине (их 11).

"Невъездным" также стал и глава Пентагона Ллойд Остин и директора ЦРУ Уильям Бернс.

Кроме того, страна-агрессор сегодня опубликовала аналогичный список по Канаде, куда вошел премьер страны Джастин Трюдо.

Отметим, ранее Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и нескольких членов его правительства.