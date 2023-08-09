Россияне отправляют на штурм заключенных и мобилизованных: чем это выгодно для ВСУ

Военное руководство России отправляет для массированных штурмов украинских позиций мобилизованных и российских заключенных. Эти военные формирования плохо укомплектованы и не подготовлены к таким операциям. Они массово погибают под огнем ВСУ, принимая на себя первый удар.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что только после того, как данным формированиям удается добиться определенного успеха, командование может отправить на помощь кадровые войска.

Такие методы враг использует вдоль всей линии фронта. Военное руководство оккупантов не учитывает большие потери и рассчитывает пополнить их во время осенней скрытой мобилизации в РФ.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, учитывая неподготовленность мобилизованных и на фоне успешных атак украинских военных, во вражеских подразделениях значительно возросло число погибших и раненых воинов. Особенно на Сватовско-Кременском направлении.

За первую неделю августа только из Луганщины в госпиталь Белгорода было отправлено около 500 раненых окупантов. Для того чтобы скрыть реальное количество убитых на фронте россиян, командование отправляет погибших в Ростов-на-Дону.

Напомним, по состоянию на 7 августа общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 250 240 человек, что на 540 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.