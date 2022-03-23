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Россияне совершили военные преступления в Украине, — Блинкен

гсчс
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Правительство США признало, что войска РФ совершают военные преступления в Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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"С момента начала неспровоцированной и несправедливой войны по своему выбору президент России Владимир Путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушениям по всей Украине", — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что войска РФ сознательно наносят удары по гражданским объектам.

"Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления на Украине.

"Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", — добавил Блинкен.

Ранее экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам, потребовав выполнить обещание и предоставить Украине самолеты, чтобы украинские военные смогли сами защитить граждан от авиаударов российской армии.

Автор:
Сергей Горелов