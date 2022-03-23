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Россияне совершили военные преступления в Украине, — Блинкен
Правительство США признало, что войска РФ совершают военные преступления в Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"С момента начала неспровоцированной и несправедливой войны по своему выбору президент России Владимир Путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушениям по всей Украине", — отметил он.
Блинкен подчеркнул, что войска РФ сознательно наносят удары по гражданским объектам.
"Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", — подчеркнул госсекретарь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления на Украине.
"Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", — добавил Блинкен.
Ранее экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией.
При этом президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам, потребовав выполнить обещание и предоставить Украине самолеты, чтобы украинские военные смогли сами защитить граждан от авиаударов российской армии.