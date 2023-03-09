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Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях: в Минобороны объяснили, чего боятся рашисты
Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины ухудшаются. Россияне, чтобы не допустить протестных настроений, усиливают фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей. Для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах региона", - отметила она.
По ее словам, при этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, сейчас нужно оформлять разрешение на перемещение. Так, в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения.
"Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. С целью недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные меры и административно-полицейский режим", - добавила Маляр.
Напомним, что недавно Анна Маляр сообщила об активизации вражеской информационной кампании касательно Бахмута Донецкой области. Тогда она отметила, что враг стремится деморализовать украинское общество и военных.