Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях: в Минобороны объяснили, чего боятся рашисты

Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины ухудшаются. Россияне, чтобы не допустить протестных настроений, усиливают фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей. Для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах региона", - отметила она.

По ее словам, при этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами.

В частности, сейчас нужно оформлять разрешение на перемещение. Так, в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения.

"Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. С целью недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные меры и административно-полицейский режим", - добавила Маляр.

Напомним, что недавно Анна Маляр сообщила об активизации вражеской информационной кампании касательно Бахмута Донецкой области. Тогда она отметила, что враг стремится деморализовать украинское общество и военных.