Россию выгнали из наблюдателей Организации американских государств, — Блинкен

Организация американских государств (ОАГ) заявила в четверг, 21 апреля, что приняла резолюцию, которой лишила Россию статуса постоянного наблюдателя при межправительственной Организации американских стран.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал это решение и сообщил, что его приняли из-за вторжения РФ в Украину, передает Reuters.

"Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне перед лицом нарушений российским правительством международного гуманитарного права и нарушений прав человека", — сказал Блинкен, комментируя решение ОАГ.

Резолюцию "Приостановление статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств" поддержали 25 голосами, 8 государств воздержались, против проголосовали — 0.

Напомним, ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека.

Тогда с такой инициативой в ООН обратились США после того, как выяснилось, что российские войска устроили массовые убийства мирных жителей в Буче. Главы МИД G7 также поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека.