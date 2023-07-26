Руководитель налоговой Кириенко вместе с заместителями поехали в Вену праздновать ее день рождения - Мосийчук

И. о. председателя Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко вместе с рядом заместителей уехала в Вену, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Ранее аналогичные данные распространялись в анонимных источниках, однако Мосийчук утверждает, что проверил достоверность информации и подтверждает, что поездка действительно имела место.

“Утром в Вене проверил информацию и сообщаю: Кириенко Татьяна – и.о. Главы Государственной налоговой службы Украины, отпраздновала свой день рождения вместе со своими подчиненными в городе Вена (Республика Австрия). Поездка была запланирована и прошла с 13 по 22 июля 2023 года. В этом году День Рождения Татьяна Кириенко праздновала в ресторане Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Это крутой украинский ресторан в Вене в стиле Одессы-мамы. Фаршмак, устрицы, кофейня, просеко, хорошая винная карта, виски, водочка, грапа. Потанцуем. Цены средние как для Вены. Сам там время от времени бываю, когда по делам посещаю Австрийскую столицу”, - написал Мосийчук.

По его словам, дело не только в том, что Татьяна Кириенко во время войны "празднует свой праздник в каком-то кабаке Вены, ведь она женщина и может взять за свой счет отпуск и уехать за границу". Дело в гостях, среди которых было почти все руководство ГНС.

По данным Мосийчука, в г. Вену вместе с Кириенко также поехали Сокур Евгений Ростиславович (и.о. заместителя Председателя ГНС) с 15 по 23 июля, Калениченко Наталья Григорьевна (заместитель Председателя ГНС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) из 15 по 23 июля, Гречневая Татьяна Владимировна (директор Департамента налогообложения юридических лиц) с 15 по 23 июля, Доценко Татьяна Анатольевна (директор Департамента налогового аудита) с 14 по 23 июля, Томских Сергей Владимирович (директор Департамента по вопросам предотвращения коррупции2) июля, Рыженкова Екатерина Владимировна (директор Департамента трансфертного ценообразования) с 08 по 14 июля, Телешко Олег Анатольевич (заместитель директора Департамента управления рисками) с 13 по 23 июля, Багмет Нонна Тарасовна (и.о. Директора Департамента экономического анализа) июля”, – написал бывший нардеп.

“Анализируя все это приходим к выводу, что все эти чиновники уехали в Вену либо в фиктивную, либо в специально спланированную под День Рождения начальницу командировки! Учитывая, что большинство этих чиновников назначены с подачи парламентского твикса, сладкой парочки Даниила Гетьманцева и Давида Арахамии, здесь нужна не просто огласка, а вмешательство президента!”, - подытожил Мосийчук.