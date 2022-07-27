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Руководство Рады предлагает призвать мир не признавать "референдумы" на оккупированных РФ территориях

Руководство Рады предлагает призвать мир не признавать "референдумы" на оккупированных РФ территориях
Набережная Днепра в Херсоне. Фото: Depositphotos

67 депутатов Верховной Рады, в частности, ее руководство в лице Руслана Стефанчука, Александра Корниенко и Елены Кондратюк, предлагают другим членам парламента принять обращение к Организации Объединенных Наций о непризнании организации и проведении оккупационными администрациями России "референдумов" на оккупированных ею территориях Украины.

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Соответствующий проект постановления №7598 они внесли в Раду 27 июля. Обращение также направлено Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и их парламентским ассамблеям, а также правительствам и парламентам государств мира.

Инициаторы указывают, что по многочисленным сообщениям украинских и зарубежных СМИ, органы власти РФ, их должностные лица и администрации государства-оккупанта намерены провести на оккупированных территориях псевдореферендумы с целью изменения правового статуса этих территорий и с последующим их присоединением к РФ.

Отмечается, что в случае их проведения Рада сочтет результаты таких незаконных голосований ничтожными и не имеющими никаких правовых последствий.

Проект обращения содержит призыв объединить усилия международного сообщества для утверждения целостности и неприкосновенности территории Украины в пределах ее международно признанных границ; применить все необходимые средства, чтобы предостеречь РФ и ее высшее политическое руководство от организации и проведения псевдореферендумов и не признавать легитимность каких-либо форм "народного волеизъявления" на оккупированных территориях.

Также предлагается призвать к усилению международного политического и экономического давления на Россию как спонсора терроризма с целью остановки ее вооруженной агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, парламентарии хотят призвать международное сообщество к содействию уголовно-правовому преследованию лиц, принимавших активное участие в организации и проведении "референдумов", политических мероприятий на оккупированных РФ территориях, публично призвавших к их проведению или осуществлявших коллаборационную деятельность.

Соответственно, жителей самых оккупированных территорий нардепы хотят официально призывать не участвовать "в провокативных и незаконных псевдореферендумах, которые намерено провести государство-агрессор, таким образом продемонстрировав единство украинского народа и нерушимость границ Украины".

Напомним также, что еще 15 июля Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований относительно недопущения проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях и призвала проживающих там граждан не принимать в них участия.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов