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Румыния передаст Украине летальное оружие
Румыния передаст Украине партию летального оружия. Это будет оружие из внутренних резервов Минобороны страны, а не вооружение НАТО.
Об этом сообщает издание Romania Libera.
Для поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство в контексте военного вторжения России в Украину.
После одобрения соответствующего документа Румыния сможет поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.
Отметим, в связи с тем, что Россия активизировала боевые действия на Донбассе, Нидерланды решили помочь Украине тяжелой техникой.
Также парламент Италии одобрил поставку оружия Украине.
Кроме того, министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana”.