Румыния передаст Украине летальное оружие

Румыния передаст Украине партию летального оружия. Это будет оружие из внутренних резервов Минобороны страны, а не вооружение НАТО.

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Об этом сообщает издание Romania Libera.

Для поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство в контексте военного вторжения России в Украину.

После одобрения соответствующего документа Румыния сможет поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса".

"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.

Отметим, в связи с тем, что Россия активизировала боевые действия на Донбассе, Нидерланды решили помочь Украине тяжелой техникой.

Также парламент Италии одобрил поставку оружия Украине.

Кроме того, министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana”.