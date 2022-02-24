Зеленский пообещал снять санкции СНБО со всех украинцев, которые пойдут воевать

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что снимет все санкции, которые были введены СНБО, с тех украинцев, которые пойдут защищать Украину с оружием в руках.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе теробороны", — сказал Зеленский.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.