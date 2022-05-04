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Самолет "судного дня" Путина заметили над Москвой. Он нужен президенту для управления страной на случай ядерной войны
В небе над Москвой несколько дней летает самолет "судного дня" Ил-80 президента России Владимира Путина. В Креме заявляют, что судно собираются задействовать на параде в честь Дня победы 9 мая.
Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Ил-80 построили специально для того, чтобы российский лидер мог управлять страной в условиях ядерной войны или реальной угрозы ядерного удара.
Самолет "судного дня" — без окон, кроме кабины, известный как "Летающий Кремль" — не появлялся на праздновании Дня победы с 2010 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу", — считают в издании.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, "все страны мира" должны быть готовы к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.
В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие:
- Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
- В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.
- Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы.
- В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.