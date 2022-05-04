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Самолет "судного дня" Путина заметили над Москвой. Он нужен президенту для управления страной на случай ядерной войны

Самолет "судного дня" Путина заметили над Москвой. Он нужен президенту для управления страной на случай ядерной войны

В небе над Москвой несколько дней летает самолет "судного дня" Ил-80 президента России Владимира Путина. В Креме заявляют, что судно собираются задействовать на параде в честь Дня победы 9 мая.

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Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Ил-80 построили специально для того, чтобы российский лидер мог управлять страной в условиях ядерной войны или реальной угрозы ядерного удара.

Фото 2 — Самолет "судного дня" Путина заметили над Москвой. Он нужен президенту для управления страной на случай ядерной войны
Самолет Ил-80 в небе над Москвой. Фото: The Daily Mail

Самолет "судного дня" — без окон, кроме кабины, известный как "Летающий Кремль" — не появлялся на праздновании Дня победы с 2010 года.

"Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу", — считают в издании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, "все страны мира" должны быть готовы к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие:

  1. Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
  2. В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.
  3. Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы.
  4. В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.
Автор:
Вита Молодан