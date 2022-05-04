Самолет "судного дня" Путина заметили над Москвой. Он нужен президенту для управления страной на случай ядерной войны

В небе над Москвой несколько дней летает самолет "судного дня" Ил-80 президента России Владимира Путина. В Креме заявляют, что судно собираются задействовать на параде в честь Дня победы 9 мая.

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Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Ил-80 построили специально для того, чтобы российский лидер мог управлять страной в условиях ядерной войны или реальной угрозы ядерного удара.

Самолет Ил-80 в небе над Москвой. Фото: The Daily Mail

Самолет "судного дня" — без окон, кроме кабины, известный как "Летающий Кремль" — не появлялся на праздновании Дня победы с 2010 года.

"Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу", — считают в издании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, "все страны мира" должны быть готовы к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие: