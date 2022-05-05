Санкции в действии: во Франции арестовали роскошную виллу олигарха Фридмана

Во французском Сен-Тропе арестовали виллу Copab, принадлежащую семье основателя Альфа-банка Михаила Фридману. Это произошло в связи с санкциями Евросоюза, сообщают "Схемы".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB, ее бенефициары — дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман.

Фридман сдавал виллу в аренду и зарабатывал на ней от €180 тысяч до €440 тысяч в месяц.

На территории есть бассейн, сауна, хамам, джакузи, а также отдельная площадка для вертолета.

Фридман попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года.

Напомним, "Альфа-Банк Украина" согласовал с Национальным банком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

При этом совладелец Альфа-Банка подчеркнул, что за 20 лет работы банка в Украине из него не было выведено ни единой гривни дивидендов.