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Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи: что получит Украина (ФОТО)
Три самолета с гуманитарной помощью отправила Украине Саудовская Аравия в рамках программы на 100 миллионов долларов.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены", - отметил он.
По его словам, помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это был первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину с момента установления дипломатических отношений.
В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.