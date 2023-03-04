Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи: что получит Украина (ФОТО)

Три самолета с гуманитарной помощью отправила Украине Саудовская Аравия в рамках программы на 100 миллионов долларов.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены", - отметил он.

По его словам, помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это был первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину с момента установления дипломатических отношений.

В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.