Сбивают все: Украина получила две новые системы ПВО

2 февраля в Украину доставили еще две системы противовоздушной обороны западного образца, способные сбивать любые воздушные цели.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Он не стал разглашать название оружия и партнеров, которые его предоставили, но добавил, что Украина работает над тем, чтобы таких систем стало еще больше.

"И главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы, которые сбивают" все. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день", - сказал президент.

Он добавил, что данное ПВО будет защищать регионы страны.

На сегодняшний день в распоряжении украинские защитники имеют лишь два типа таких зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать "все" цели, - это Patriot и SAMP/T.

Заметим, зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыл в Украину в апреле прошлого года, а SAMP/T, который передали Франция совместно с Италией – месяцем позже.

Напомним, что перед 16 заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Германия объявила, что дополнительно передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T для усиления ее противовоздушной обороны накануне зимы.