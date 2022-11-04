СБУ дали "зеленый свет" на создание украинского Моссада, - эксперт о встрече Малюка с послами стран G7

Страны "Большой семерки" дали четкий сигнал Путину, что мир и дальше будет поддерживать Украину, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя встречу руководителя СБУ Василия Малюка с послами G7.

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"Послы заявили, что будут и дальше поддерживать Украину в борьбе с РФ. Символично, что этот сигнал они отправили именно на встречи с руководителем СБУ. Да еще и после взрывов на Крымском мосту и в Севастопольской бухте, которые СМИ связывают именно с Малюком "Этот довольно четкий "привет" Путину от G7. Мол о городе знаем, одобряем", - отмечает Алексей Голобуцкий.

Также, по его мнению, интересна эта встреча и с точки зрения кадровых раскладов.

"Раньше запускали слухи, будто международные партнеры не согласовали Малюка на главу СБУ, поэтому он до сих пор "и.о.". Как видим дипломатическое одобрение прошло нормально и, по сути, это признание последних результатов СБУ. Потому что такие встречи случайными не бывают. Ждем голосования в Раде?", - пишет эксперт.

Он добавляет – послы "Большой семерки" дали понять, что изменили отношение к реформе СБУ.

"Если раньше они четко продвигали месседж – "берите западный образец и копируйте", то сегодня до них дошло, что нужно все-таки учитывать нашу специфику и фактор войны. Короче, есть реальные шансы на создание украинского Моссада", - подчеркнул Голобуцкий.

Встреча руководителя СБУ Малюка и послов стран G7 состоялась 3 ноября в Киеве. На ней обсудили вызовы безопасности, которые возникли перед Украиной после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что взрывы на Крымском мосту и Севастопольской бухте СМИ связывают с результатом спецопераций СБУ.