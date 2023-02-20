СБУ разоблачила более 30 преподавателей, которые занимались русификацией захваченных украинских школ

С начала 2023 года более 30 педагогам-коллаборантам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом. Всех их вычислили в рамках кампании СБУ по разоблачению пособников оккупантов, помогающих агрессору вводить российские программы "образования" в оккупированных районах юга и востока Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Среди педагогов, которым сообщили о подозрении в течение января-февраля, руководители созданных российскими оккупантами "отделов образования", а также директора захваченных украинских школ и лицеев.

В частности, в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне СБУ разоблачила глав двух школ, которые уничтожили украинские учебники и навязывали тезисы пропаганды по истории Украины.

"Также они заставляли учителей проводить занятия на русском языке по программам страны-агрессора. В случае отказа - угрожали "сообщить" в оккупационные органы и запугивали преследованиями со стороны россиян", - добавили в спецслужбе.

Также в оккупированном Северодонецке СБУ идентифицировала главу местного "отдела образования" террористической организации "ЛНР". С начала сентября прошлого года она активно "восстанавливала" работу образовательных институций в пользу РФ.

"Для этого призвала местных педагогов поддержать российских захватчиков и устраиваться преподавателями в подконтрольные им школы. В случае согласия обещала лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в российских рублях", — рассказали в спецслужбе.

Также СБУ обнаружила руководительницу "районного управления образования Новопсковского района ЛНР", которая периодически организовывает поездки учителей на "курсы переформатирования" в российский город Воронеж.

Все фигуранты сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила коллаборантов в Запорожье, заставлявших восхвалять Россию в местных школах. Коллаборанты получили "руководящие должности" и способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования в городе Токмак.