СБУ выиграет кибервойну у хакеров Кремля, – Голобуцкий

Надежды россиян о победе в кибервойне не оправдались из-за эффективной работы СБУ, которая в этом году отразила 4,5 тысяч хакерских атак. Как отмечает политолог Алексей Голобуцкий, среди основных мишеней врага были и отечественные энергетические объекты.

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По его убеждению, благодаря Службе безопасности украинский киберфронт ни разу не "просел" под давлением РФ.

"Цель "погасить Украину" должна была выполняться на двух фронтах. "Русские хакеры" - до начала полномасштабной войны были одним из брендов Кремля. И именно они должны атаковать сети критической инфраструктуры и банковской системы. Однако с треском провалились - благодаря киберПВО от СБУ", – отмечает эксперт.

По данным Кибердепартамента службы, список только последних атак шел на сотни, а 30 из них могли стать действительно критическими, но их вовремя отразили.

"В целом количество хакерских атак на Украину - колоссальное. За этот год спецслужба отразила более 4,5 тыс. кибнападений - это втрое больше, чем в 2020 году", - сообщил Голобуцкий.

Эксперт акцентирует, что сотни нападений на энергообъекты украинцы даже не заметили, а россияне глобально не добились своей цели "потушить" всю Украину.

"Знаю из нескольких источников, что иностранные спецслужбы сегодня учатся на украинских примерах, потому что никогда не сталкивались с подобными угрозами. А на кибер СБУ и ИТ-армию волонтеров смотрят, как на восьмое чудо света. Миф о непобедимых российских хакерах рассеялся, как и образ "второй армии мира", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.