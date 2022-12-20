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СБУ взяла в плен оккупанта, который 5 раз пытался бежать из российской армии (ВИДЕО)
Российский военный пять раз пытался сбежать с позиций, понимая, что погибнет в бою с украинскими защитниками. В конце концов он сдался в плен — попал к сотрудникам Службы безопасности Украины.
Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СБУ.
Российский военный рассказал, что после первого же боя с ВСУ все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Но российское командование просто так не отпустило их, поэтому они пытались сбежать из своих подразделений.
В результате россиянину удалось сохранить свою жизнь - он попал в плен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", то я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали назад", - рассказывает пленный.
Напомним, чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по телефону на горячую линию государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .
При этом есть четкий алгоритм сдачи в плен и его следует строго соблюдать :
1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;
2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);
3. Кричите: "Сдаюсь!";
4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.
Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения:
1. Сложите все оружие и отойдите;
2. Станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении);
3. Отправьте переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.