СБУ взяла в плен оккупанта, который 5 раз пытался бежать из российской армии (ВИДЕО)

Российский военный пять раз пытался сбежать с позиций, понимая, что погибнет в бою с украинскими защитниками. В конце концов он сдался в плен — попал к сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Российский военный рассказал, что после первого же боя с ВСУ все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Но российское командование просто так не отпустило их, поэтому они пытались сбежать из своих подразделений.

В результате россиянину удалось сохранить свою жизнь - он попал в плен.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", то я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали назад", - рассказывает пленный.

Напомним, чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по телефону на горячую линию государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .

При этом есть четкий алгоритм сдачи в плен и его следует строго соблюдать :

1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;

2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);

3. Кричите: "Сдаюсь!";

4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения: