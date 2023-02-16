СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, ремонтировавшего тепловозы российских военных эшелонов

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха РФ, занимавшегося ремонтом тепловозов российских военных эшелонов. Он по своему желанию в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

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Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

После захвата оккупантами Херсона злоумышленник добровольно согласился войти в состав местной оккупационной администрации. Далее его назначили руководителем подразделения технического отдела в созданном захватчиками "государственном унитарном предприятии "Херсонская железная дорога". Оккупационная структура обеспечивала переброску личного состава, вооружения, боеприпасов и военной техники РФ в захваченные районы юга Украины.

Именно коллаборант, задержанный СБУ, отвечал за ремонт тепловозов и другого подвижного состава российских военных эшелонов.

После того, как ВСУ освободили Херсон, злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сотрудничеству с агрессором.

Ранее киберспециалисты СБУ разоблачили двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении.