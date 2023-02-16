Секретарь СНБО не исключает массированную атаку РФ 23-24 февраля: готова ли к этому Украина

Российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Они (россияне, - ред.) готовятся и будут пытаться именно на 23, 24 февраля сделать еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться, более того, мы к этому готовы", - отметил он.

По его словам, в Украине уже понимают, что являют собой подобные атаки, когда на Украину летело от 115 до 120 ракет.

"Справимся и с этим днем", - убежден секретарь СНБО.

Напомним, ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.