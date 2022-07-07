Сенаторы США прибыли в Киев на встречу с Зеленским: о чем договаривались

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в Киеве встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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"Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность", – сказал глава государства.

Президент призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО. Чтобы США передали украинской стороне системы современной противовоздушной обороны, в том числе, важна поддержка Конгресса в этом вопросе.

"Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не уезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону", – сказала Зеленский, объясняя важность передачи Украине современных ПВО.

Стороны отдельно обсудили усиления санкционного давления на Россию. Сенаторы сообщили о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

Отметим, что, по словам Зеленского, западные партнеры уже получили от Киева перечень необходимого вооружения и систем ПВО. Президент добавил, что сроки окончания войны также зависят поддержки вооруженных сил и отечественной экономики со стороны граждан Украины.