"Серые схемы" и тысячи судебных дел на миллиарды гривен: как Банк "Альянс" обслуживает бизнес Фирташа в Украине

Олигарх Дмитрий Фирташ находится под санкциями СНБО и уже десять лет находится в Вене, однако связанный с ним банк "Альянс" продолжает работать в Украине. Деятельность этого финучреждения в очередной раз стала объектом журналистского внимания – телеканал Апостроф ТВ провел собственное расследование.

"Альянс" банк создавался для обслуживания деятельности и интересов финансово-промышленной империи Дмитрия Фирташа - DF Group.

"Существуют основания полагать, что строил свою империю Д.Фирташ на деньги и в пользу России. В 2014 году Reuters опубликовало расследование о том, как российский Газпромбанк открыл кредитную линию Фирташа на 11 млрд долл. За эти деньги бизнесмен приобрел "Азот" (Северодонецк), "Азот" (Черкассы), "Ровноазот", морской порт "Ника тера", "Надра банк", концерн "Стирол", – отмечает СМИ.

Несмотря на то, что в 2015 году банк "Альянс" был продан Александру Сосису, он продолжал оставаться конвертационным центром для предприятий Фирташа, говорится в расследовании.

Свидетельством сохранения крепких связей банка "Альянс" со своим патроном, по мнению журналистов, являются программы для аграрного бизнеса, которые банк активно продвигал в последние годы банк. Само монопольное положение группы Фирташа в сфере азотных удобрений было использовано как приманка для аграрных предприятий в "партнерских" программах были широко разрекламированы банком "Альянс" в 2021 году. Банк предлагал аграриям кредиты под покупку удобрений, но исключительно в определенных банком компаниях-поставщиках.

Но названа в расследовании компания-поставщик – "Эвотерра Трейд", договор по поставке удобрений не выполнила. При этом у компании не было никаких активов - взыскать с нее деньги за непоставленные удобрения было невозможно. В результате аграрии – получатели банковского кредита, оказывались и без удобрений, и с огромными долгами перед Банком "Альянc", да еще с заложенной техникой.

"С целью убедить аграрную компанию в надежности предложенного банком контрагента руководство банка выдало этой же компании "Эвотерра Трейд", которая была создана чуть ли не за месяц до заключения договора и связана с учредителями Банка "Альянс", кредит в размере 10 млн. долларов. долларов Этот кредит так и остался не возвращенным, но ни Банк, ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не принимают никаких мер по этому поводу, поэтому мошенническая сделка позволяла не только завладеть средствами сельскохозяйственных предприятий Украины, но и выводить деньги из банка через необеспеченные кредиты. для связанной с банком компании", – говорят журналисты.

В украинских судах рассматривают тысячи дел, по которым фигурирует банк "Альянс". Среди них дела, по которым миллиардный ущерб от деятельности банка "Альянс" годами не может возместить ключевое предприятие государственного энергетического сектора – НЭК "Укрэнерго". Банк "Альянс" также имеет непогашенные долги по банковским гарантиям на 2 млрд долл. перед НАК "Нафтогаз".

СМИ отмечает, что затягивание судебных дел дает банку возможность и дальше использовать деньги государства и вкладчиков в сомнительных схемах. И только от эффективности работы Нацбанка и правоохранительных органов зависит размер ущерба, причиненного бизнесу и государству.

Как отметил после заседания СНБО 23 июня 2023 президент Владимир Зеленский "Украина ускоряет работу над выполнением европейских рекомендаций… вместе с ЕС работает над судебной реформой и усиливает ответственность за коррупцию в системе правосудия.