Серый кардинал "Трейд Коммодити" снова в подрядах Минобороны?

Министерство обороны платило своим поставщикам топлива 7% НДС, хотя правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ, сообщают «Наши деньги». По информации издания, полученной в Государственной аудиторской службе, частный поставщик в 2022 году через механизм сверток сразу вывел из оборота средства, предназначенные для уплаты налога обратно государству.

Служба безопасности Украины пока пытается найти этого поставщика, умудрившегося не только скручивать, но и продавать топливо государству в первый год войны с жирной и отнюдь не рыночной наценкой – по цене 56-62 тысячи гривен за тонну. Это соответствует цене 57-63 гривен за литр. Таких цифр в тот период не было ни на одной автозаправке страны. Самые дорогие виды дизеля стоили максимум до 55 гривен за литр.

От «Енакиевского» до Грановского

Поможем Службе безопасности. Как сообщает источник в министерстве, поставщик – Владислав Якубовский. Во времена Януковича – заместитель председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву и председатель Государственного агентства экологических инвестиций Украины. Человек, обвиняемый в хищении средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола. Эти средства должны были пойти на обустройство детских учреждений – школ, интернатов, детсадов и т.д., однако растворились на счетах компаний, связанных с Юрием Иванющенко.

После крушения власти Януковича Якубовский выплыл в легендарной группе «Трейд Коммодити» Грановского-Адамовского, которую считали близкой уже преемника Януковича Порошенко. Прославилась эта группа тем, что пока звучали лозунги «Армия, язык, вера!», умело закупала топливо в Роснефти, «производя» дизель, а на самом деле бодягу из керосина и базовой смазки, убивая двигатели украинских танков и другой боевой техники и грабя страну миллиарды в «междусобойчиках» с Медведчуком в тендерах Укрзализныци.

Да, Грановский сейчас в бегах в Вене, Адамовский – под следствием НАБУ. Но группа «Трейд Коммодити» по-прежнему работает. Поскольку на свободе ее серый кардинал и мотор – Якубовский. Это мало кому известно, но всю работу "на земле" "комодов" делал именно он.

Так что напомним, что такое «Трейд Коммодити», или, как ее называют на рынке – «комоды». Это разветвленная система компаний, возникшая после избрания Петра Порошенко президентом и ставшей одним из крупнейших тендерных победителей и импортеров топлива в Украину. Как подсчитали "Наши деньги" на основе анализа данных "Вестника госзакупок" и информации системы "Прозорро", во времена "Петра Пятого" "комоды" натендерили 17 миллиардов на топливе для государства. Группа никому неизвестных ранее компаний-ноунеймов, записанных преимущественно на фунтов из Днепропетровской области, зашла на рынок в 2015 и села на наиболее жирные темы.

В частности, 17 млрд грн государственных средств комоды получили от таких заказчиков:

Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» – 10,28 млрд грн. Министерство обороны Украины – 5,53 млрд. грн. Государственное агентство резерва Украины – 0,42 млрд. грн. АО «Центрэнерго» – 0,23 млрд. грн. Филиал "Вольногорский ГМК" АО "ОГХК" - 0,10 млрд грн.

А распределенные средства были между всего 6 компаниями:

ООО «Трейд Коммодити» Вадима Майка из Каменского – 5,18 млрд гр ООО Фирма «Фидея» Евгения Головачева из Каменского – 3,34 млрд. грн. ООО «Август Пром» Александра Берковского из Каменского – 3,20 млрд. грн. ООО «Оптимус Коннекшн» («Газтрейд») Николая Весельского из Каменского – 3,06 млрд грн. ООО «Торум» Димитрия Медведева из Киева – 1,97 млрд. грн. ООО «Цель Оил» Георгия Гнояного из Каменского – 0,22 млрд грн.

Как распределялись тендеры между компаниями "комодовцев"

Впрочем, это далеко не полный список компаний Великой Империи, «исполнительным директором» которой был Якубовский. Поэтому дополним список структур работа которых руководствовалась с пятого этажа бизнес-центра "Евразия" на улице Жилянской 73-81 в Киеве. Бизнес-центр, где находился кабинет Адамовского и висела табличка «Приемная народного депутата Александра Грановского».

Первые 6 компаний, с которыми Якубовский аффилирован лично или через брата Вячеслава, который является его доверенным лицом.

Инвестиционная компания Евразия , основанная в 2016 году. Уставный капитал – 1 000 000 гривен. В ней Якубовский имеет 50%, еще 50% принадлежат Дмитрию Адамовскому , сыну Андрея Адамовского, через венчурный фонд Центавр .

Ее учредителями выступают Украинская локомотивостроительная компания, совладельцем которой является Якубовский, и Западноукраинская логистическая компания, записанная на адвоката Олега Ярему. Подписантом компании указан Андрей Мирошников, экс-руководитель Департамента коммерческой работы Укрзализныци.

ООО "Максмед Интернешнл". Офис этой компании также находился в бизнес-центре Евразия, а руководителем компании была Юлия Павличенко , которая вместе с Владиславом Якубовским была совладелицей Украинской локомотивостроительной компании. А до этого – дама была известна как экс-руководитель ГП «Укрэкоресурсы» и заместитель директора Департамента бухгалтерского учета, финансового планирования и обеспечения деятельности Государственного агентства экологических инвестиций Украины, которое, напомним, возглавлял Якубовский. ООО «Укр Петрол», ООО «Элемент Нефть», ООО «Западная нефтегазовая компания», ООО «Алекспром», ООО «Химпродторг Лтд» – поставщики топлива, а точнее бодяги, которую «комоды» под руководством Якубовского закупали для украинской армии и железной дороги .

ООО "Нефть Кэпитал Груп", ООО "Скайторг". Владельцы сети АЗС SKY, активный рост которой начался в 2015–2016 гг., когда «Трейд Коммодити» стала доминирующим участником тендеров госкомпаний и бюджетных организаций.

ООО «Энергомед+» - компания, фигурирующая в процессе сверток НДС, незаконно выплачен Минобороны за поставку топлива в 2022 году. Владелец этой компании – житель того же города Каменское Константин Арсентьев, он же – владелец вышеупомянутого ООО «Скайторг».

ООО «Новая трейд групп», ООО «Оптимум-В» – компании, с помощью которых банкротили ООО «Трейд Коммодити», навесив на нее фиктивный долг в 2,7 млн грн, о чем говорится в налоговом уведомлении-решении №0001914614 Днепропетровского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС от 2017 г.

Этот список можно дополнить еще десятком компаний, но не будем злоупотреблять вниманием читателя.

Итак, как работали «комоды»?

Исследуем основные схемы, разработанные не Адамовским и, тем более, не Грановским, а именно теневым директором группы.

Заключение дополнительных сделок после тендера, ценовой шантаж заказчика

В апреле 2016 года Минобороны провело тендер на закупку топлива – победу практически по всем лотам одержала никому на тот момент неизвестная "Трейд Коммодити". Компания должна была поставить Министерству топливо разных видов на сумму в 1,24 миллиарда гривен. Согласно расследованию, опубликованному в “Зеркале недели”, тендер имел ряд особенностей:

крупнейший конкурент, компания WOG буквально уволила дорогу для "Трейд Коммодити", а затем поставила "прокладке" собственное топливо, чтобы и могла выполнить контракт;

после завершения тендера Минобороны и Трейд Коммодити дважды соглашались на повышение цены топлива, причем оба раза данные о новой цене и изменениях наименований топлива не публиковали;

забирать и платить за топливо Минобороны начало не тогда, когда цена была самой низкой, а наоборот – на пике после просмотра контрактов;

после пересмотра контрактов рыночная цена обвалилась, но нового пересмотра не произошло – то есть, Минобороны пыталось купить топливо не дешевле, а дороже;

в результате манипуляций с ценами Минобороны переплатило "Трейд Коммодити" не менее 100 миллионов гривен.

Главный наследник Трейд Коммодити – ООО Торум, действовал так же:

В 2018 году "Торум" выиграл тендер на поставку дизельного топлива на комбинат "Астра" и не поставил топливо, потому что цены выросли, а Госрезерв отказался повышать цену.

топливо, потому что цены выросли, а Госрезерв отказался повышать цену. В том же году компания пыталась продать Минобороны бензин, запрещенный в Украине (ранее тот же бензин пыталась продавать "Трейд Коммодити").

продать Минобороны бензин, запрещенный в Украине (ранее тот же бензин пыталась продавать "Трейд Коммодити"). В том же 2018 году Торум поставила УЗ дизеля на 700 миллионов гривен по завышенной , по мнению ГФС, цене. А также не уплатила около 920 миллионов гривен налогов при ввозе в Украину горюче-смазочных материалов.

, по мнению ГФС, цене. А также не уплатила около 920 миллионов гривен налогов при ввозе в Украину горюче-смазочных материалов. В сентябре 2020 года было изменено руководство тендерного подразделения Укрзализныци – руководить тендерами поставили Тимура Валиева , человека Арсена Авакова. Уже через месяц после этого УЗ получил топливный кризис – компании, предоставившие тендерные предложения по поставкам дизеля, отказались поставлять топливо по согласованной цене, поскольку рыночная цена на дизель выросла. Крупнейшим поставщиком по результатам того топливного тендера была избрана компания Торум , и она же отказалась от поставки топлива первой. После длительных переговоров УЗ заплатила на 30% больше.

Выброс из тендеров конкурентов из-за обжалования торгов в судах и АМКУ

Весной 2017 года Укрзализныця объявила тендер на 304 миллиона гривен – планировала закупить 250 грузовых полувагонов. К тендеру были допущены 3 компании – известные Крюковский и Попаснянский заводы и неизвестную на тот момент компанию Максмед Интернешнл, которая была допущена к тендеру, несмотря на очевидное нарушение его условий – она должна была предоставить по меньшей мере 2 договора о выполнении аналогичных работ, а предоставила только один, и тот касался поставки одного старого (1990 года выпуска) вагона-платформы компании КПК-Инвест, причем соглашение было заключено 12 июня 2017 года, то есть уже после объявления тендера Укрзализныци. Параллельно Максмед Интернешнл выиграла еще один тендер "Укрзализныци" на 60 миллионов гривен.

В процессе тендера Максмед обратилась в Антимонопольный комитет с требованием исключить из тендера крупнейшего конкурента, Крюковский завод, из-за несоответствия одной из деталей крюковских вагонов тендерным условиям – и таким образом убрала с конкурса Крюковский завод. После этого "Максмед" обжаловала целый ряд тендеров Укрзализныци, из-за чего были заблокированы закупки вагонов на сумму около 8 миллиардов гривен. "Экономическая правда" выяснила, что массовые обжалования тендеров начались, когда "Максмед Интернешнл" был перерегистрирован на Юлию Павличенко.

Всего в 2017 году "Максмед" подала 157 жалоб на закупки, в основном - закупки Укрзализныци, причем VoxUkraine исследовал, что она необычно часто не принимала затем участия в обжалуемых тендерах и пришла к выводу, что действия компании можно трактовать как саботаж.

Искусственное ограничение конкуренции

После внедрения УЗ специальной аттестации компаний, которые могут поставлять УЗ смазочные материалы, стала одной из двух компаний, получивших необходимый для работы допуск. Вторую компанию, "Агринол", связывают с экс-нардепом, гражданином России Александром Пономаревым (Воля Народа).

Потребности "Укрзализныци" в смазочных материалах в 2018 году полностью обеспечили компании по орбите двух упомянутых бизнес-групп: "агриноловцы" поставили железной дороге 7,941 тыс тонн, фирмы из группы "Трейд коммодити" - 7,861 тыс тонн. Ибо получение этих допусков УЗ заблокировала всем, кроме двух упомянутых групп. Та же практика продолжалась в 2019 году, то есть после президентства Петра Порошенко. В частности, УЗ заказала у компаний "Мироил" и "Торум" еще 1197 тонн масел производства заводов "Агринол" и КСМ на 53 млн грн.

Похожая схема работала у Минобороны. Условия тендеров на поставку масел определенной марки в военном ведомстве прописаны только под одну компанию - "Агринол", но "комоды" зарабатывали, продавая министерству продукцию "Агринола".

Эта монополия в поставках приводила к выходу из строя танковых двигателей. В 2018 году соответствующее дело расследовалось СБУ. По данным следствия, должностные лица Министерства обороны Украины, "действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов российской федерации и субъектами хозяйствования", начиная с 2016 года, закупали для нужд Вооруженных сил Украины моторную смазку для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества О сотрудничестве поставщиков из ФСБ рассказывал с трибуны ВРУ нардеп Сергей Соболев, отмечавший, что, когда СБУ разоблачила эту аферу, 27 января 2017 года в Славянске сгорел состав с 350 тоннами этой смазки .

Срыв тендеров в сговоре с медведчуковцами с помощью АМКУ и судов

В 2019-2020 годах сменились власти, в тендеры стали попадать новые игроки, а госпредприятия вели себя осторожно и старались не идти на явные договорняки с участниками.

И Якубовский применил новую тактику – срыв «неправильных» торгов с помощью исков в суды и жалобы в АМКУ. Очень быстро был найден общий язык со структурами Медведчука – Глуско, Протон Энерджи и Корнет Холдинг, новым поставщиком смазочных масел для УЗ.

Только с помощью АМКУ по жалобам медведчуков и «комодов» (Торум, Август Пром и других) в 2019-2020 годах было сорвано три четверти тендеров Укрзализныци. Из запланированных торгов на сумму 66 млн грн произошло торгов только на 149 млн грн, что вызвало дефицит топлива и нарушение работы государственной компании.

Тогда, по данным источника, «Комоды» по инициативе Якубовского под эти заручились дружбой и сотрудничеством целого заместителя председателя АМКУ – Натальи Буроменьской (уволена приказом президента в октябре 2021) и судьи Евгения Аблова, владельца «золотого» Порше и заместителя легендарного председателя Волка, который буквально не жалел себя и проводил заседание даже ночью.

Бодяжное топливо и уклонение от уплаты налогов

Едва ли не самая скандальная страница в деятельности «комодов», ведь поставками «бодяги» государственным предприятиям они не просто наносили экономическому ущербу государству, а сознательно осуществляли диверсию против обороноспособности Украины, умышленно уничтожали ее стратегические предприятия, работая в интересах государства-агрессора.

Главное следственное управление Нацполиции в рамках уголовного производства № 42015000000000717 установило, что в 2015-2016 годах компании из группы «Трейд Коммодити» под видом бензинов марок А-80, А-92, А-95 и дизельного топлива дельцы продавали содержащие опасные химические вещества». В перечне фигурировали 4 поставщика топлива для "Трейд коммодити" - ООО "Укр Петрол", ООО "Элемент Нефть", ООО "Западная нефтегазовая компания" и ООО "Алекспром". «Бодегу» готовили на территории ГП «НПО Павлоградский химический завод» (ПХЗ)», где мошенники развернули незаконный нефтеперерабатывающий цех. Низкокачественное топливо за наличные деньги продавали ряду предприятий, среди которых отдельно отмечено ООО «Трейд Комодити» «которые путем искусственного повышения качества топлива на теневых базах, мошенническим путем реализуют низкокачественное топливо, выдавая его за продукцию, соответствующую стандартам». А конечным покупателем топлива были ГП «ЮЖД», «Юго-Западная железная дорога» и «Львовская железная дорога».

На протяжении всего периода своего существования комоды не стеснялись поставлять бодягу органам, от которых зависит национальная безопасность - Укрзализныци, Минобороны, Госрезерва.

В частности, в 2017 году руководитель Госрезерва Вадим Мосийчук сообщал о конфликте с «Трейд коммодити» из-за поставки некачественного топлива. Конфликт был связан с тем, что поставленный бензин через две недели начал расслаиваться в резервуарах.

В 2019 году расследование ГФС установило, что в 2018 – 2019 гг. в Украину импортировали горюче-смазочные материалы (дизельное топливо, бензин, топливо для реактивных двигателей авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1, базовое масло) с занижением таможенных платежей. Нефтепродукты смешивали и уже фальсифицированные продавали предприятиям по завышенным ценам.

По данным следователей, в преступной деятельности принимали участие ООО «Ферст Груп» (поставившее Минобороны бензина в том же году на 0,5 млрд грн), ООО «Софт Оил», ООО «Фирма «Фидея», «Торум», ООО «Голд – Систем», ООО «Август Пром», ООО «Оптимус Конекшн», ООО «Итиоли», ООО «Скайторг», ООО «Цель Оил» и ООО «Мерген» - то есть все управляемые Якубовской структуры «комодов».

Следователи считали, что такая схема является прикрытием импорта в Украину дизельного топлива под видом авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1 вместо другого подакцизного товара – дизельного топлива, ставка налога которого значительно выше. Номенклатура авиационного топлива до конца 2018 г. подлежала растаможке по ставке акцизного налога – 21 евро за 1000 литров. При этом ставка акциза на дизельное горючее составляла 139,5 евро за 1000 л. А поставки базового масла, не относящегося к подакцизному товару, вообще не облагаются акцизным налогом.

То есть, была создана схема космической прибыли только на уклонении от уплаты акциза: купить авиационный керосин и базовое масло, смешать в пропорции 85% до 15%, продать государству как дизтопливо. Профит. Именно так действовали комоды в течение всего периода своего существования. Что характерно – после выхода на сцену медведчуковских – керосин и масло закупалось в Роснефти, поставлялось в Олешки Херсонской области, скиталось на нефтебазах в Кривом Роге, Херсоне, Олешках.

Кто наказан? Собственно, никто

В 2018 году НАБУ завершило досудебное расследование. Виновными назначили:

заместителя Министра обороны Игоря Павловского,

директора и работника отдела Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны,

должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны,

фактического владельца "Трейд Коммодити".

В 2019 году НАБУ выдвинуло обвинение по этому тендеру должностным лицам Минобороны и "Трейд Коммодити".

Также в 2019 году Андрей Адамовский дал интервью "Экономической Правде", в котором заявил, что является только инвестором "Трейд Коммодити", а конечными бенефициарами компании является "группа молодых ребят", имена которых он называть отказался. Ибо эти «ребята», как мы уже писали, довольно скромные люди.

Все сначала

Несмотря на заверения Адамовского, что "Трейд Коммодити" - так сказать "все" - это не так. И дело не только в скрученном НДС Минобороны. У Владислава Якубовского большие планы на жизнь.

Недавно стало известно о планах выхода на рынок авиазаправок некоего бренда SKY Avia. Об этом свидетельствует заявка группы на регистрацию торговой марки на сайте ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент ).

Заявку на выход на рынок авиазаправок подали от имени ООО "Нефть Кэпитал Груп" (Киев), которую мы уже упоминали выше. Указанное общество – владелец торговой марки SKY для работы АЗС и ресторанов Roadhouse в Днепре и Каменском. Фирма также арендует земельный участок, где расположены мини-НПЗ группы в Каменском. Согласно заявке, торговый знак SKY Avia будет использован при "техническом обслуживании и заправке топливом самолетов".

Можно даже не сомневаться, что продукт будет «фирменным» качеством, и это уже прямая угроза национальной безопасности. Так как топливо будет для украинской боевой авиации. Поэтому призываем СБУ не промахнуться в поиске «молодых ребят».