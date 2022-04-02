Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

Ситуация на границах в зоне деятельности пограничных таможен на сегодняшний день более-менее стабильная.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы Гостаможслужбы Украины Александра Щуцкого на странице службы в Facebook.

"Сейчас помощь приобрела стабильный характер, есть четкая логистика, порядок, организован основной гуманитарный хаб на Закарпатье, есть координация усилий военных администраций и облсоветов, есть четкое понимание ситуации. Я бы сказал, перешли с волны определенного хаоса на волну системной работы", – сообщил Щуцкий.

Для сравнения, в мирное время для признания гуманитарной помощи донор должен был обратиться к получателю, последний писал соответствующее обращение на комиссию при облсовете Комиссия заседала, затем готовила ряд документов на таможню с указаниями, куда идет и кто и как будет использовать.

Также, по его словам, Закарпатская таможня уже в первые дни войны передала 389 конфискованных транспортных средств (прицепы, грузовики) в собственность военкома для ВСУ.

Напомним, в марте Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования.

Ранее Кабинет министров решил ввести декларативный принцип таможенных процедур, отказавшись от необходимости заполнять документы на таможне.

15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.