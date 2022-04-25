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Системы ИИ помогли задержать около 200 боевиков – МВД
Использование на блокпостах системы искусственного интеллекта повышает эффективность выявления нарушителей закона. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
"В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они относятся либо к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дезертирам", — рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
По его словам, благодаря этой базе за две недели задержали около 200 человек.
"Их передали органам СБУ", — сказал Енин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С помощью искусственного интеллекта будут также искать в соцсетях профили мертвых российских оккупантов, чтобы потом сообщить их родственникам о смерти солдат российской армии на войне в Украине.
Напомним, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети "ВКонтакте". Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.