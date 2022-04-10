Следующие этапы вступления Украины в ЕС будут приняты во время июньского саммита ЕС

Замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что во время саммита Евросоюза 25-26 июня будут приняты решения по следующим этапам на пути вступления Украины в Евросоюз. Украина может вступить в ЕС в ближайшие несколько лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Во время саммита Евросоюза 25-26 июня будут приняты решения по следующим этапам на пути вступления Украины в ЕС. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил замглавы офиса президента Игорь Жовква.

«Ориентиры - следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25-26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше - начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться делать их быстрее», – заявил Жовква.

По его словам, Украина может вступить в Евросоюз в ближайшие несколько лет и при этом Украина не получала от Венгрии сигналов по сдерживанию этого вступления.

«Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков, и мы надеемся, что такого не будет. По НАТО была совсем другая история. Но по ЕС будем надеяться, что хватит совести, мудрости для того, чтобы это движение Украины не сдерживать», – сказал Жовква.

Напомним, что вчера, 9 апреля, премьер-министр Словацкой республики Эдуард Гегер сообщил, что Словакия будет настаивать на вступлении Украины в Европейский Союз.

Днем ранее, 8 апреля, Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая передала президенту Украины Владимиру Зеленскому анкету для вступления в ЕС.