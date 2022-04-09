Словакия будет настаивать на вступлении Украины в ЕС, - премьер Словакии Гегер

Премьер-министр Словацкой республики Эдуард Гегер сообщил, что Словакия будет настаивать на вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

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"Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира. В Киеве я также выразил нашу поддержку, потому что мы понимаем, что они также борются за нас и наши ценности, демократию и свободу", - сообщил премьер.

По его словам, Словакия готова оказывать давление на других членов ЕС, чтобы ускорить обретение Украиной статуса кандидата, а впоследствии – и полноценного членства в ЕС.

Кроме того, Словакия предложила Украине помощь в ремонте Военной техники и экспорте пшеницы.

Напомним, 8 апреля Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300.