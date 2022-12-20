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"Слуга" Янченко вышла из партии после публичного выступления против Елены Шуляк: подробности скандала
Народный депутат от "Слуги Народа" и заместитель председателя одноименной фракции Галина Янченко написала заявление о выходе из партии. Решение она объяснила недостойным поведением главы партии Елены Шуляк.
Об этом Янченко написала в Facebook.
Речь идет о видео, на котором Елена Шуляк пришла в госпиталь выяснять отношения с раненым бойцом 112-й бригады терробороны.
Военный и член партии "Народовластие" Олег Симороз, потерявший две ноги на Донбассе и находящийся в Киевском военном госпитале, рассказал, что Елена Шуляк "ворвалась к нему, чтобы выяснять отношения".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Последний накануне подверг критике принятый Верховной Радой закон №5565 о градостроительстве, который, по мнению военного, открывает путь к бесконтрольной застройке городов.
После этого Галина Янченко решила публично выступить против Шуляка.
"У всего есть пределы. Поступок Елены Шуляк относительно раненого бойца — это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту № 5565 — это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны", - написала Янченко.
Депутат заявила, что это был "далеко не первый недостойный поступок" Шуляк и обвинила ее в клевете волонтеров, шантаже депутатов и попрании коллег.
"Находиться в одной партии с Шуляком — это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа", – говорится в посте Янченко.
Отметим, что Янченко прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". И если бы она вышла не только из партии, но и из фракции, то потеряла бы мандат. Поскольку она вышла только из партии, то остается в парламенте.
Сама Елена Шуляк пока что публично не отреагировала на этот инцидент.
Ранее депутат Верховной Рады Юлия Яцик заявила о выходе из партии "Слуга народа" из-за несогласия с ситуацией в партийной ячейке в Запорожской области.