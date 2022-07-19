Шмигаль поручил правительству срочно созвать заседание по отбору главы НАБУ

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил секретариату правительства безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сказал глава Кабмина во вторник.

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Произойдет заседание по поручению президента Владимира Зеленского, которое активирует избрание руководства антикоррупционных органов в Украине.

"Сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Со своей стороны поручаю Секретариату Кабинета Министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя", - сообщил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что рассчитывает, что работа комиссии будет быстрой и результативной.

Напомним, что новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет Александр Клименко. Он выиграл конкурс еще полгода назад, впрочем, только 19 июля комиссия проголосовала за результаты.

В недавнем обращении Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя САП в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил правительству начать конкурс по отбору директора НАБУ.