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Шмигаль поручил правительству срочно созвать заседание по отбору главы НАБУ
Премьер-министр Денис Шмигаль поручил секретариату правительства безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сказал глава Кабмина во вторник.
Произойдет заседание по поручению президента Владимира Зеленского, которое активирует избрание руководства антикоррупционных органов в Украине.
"Сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Со своей стороны поручаю Секретариату Кабинета Министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя", - сообщил премьер.
Шмигаль подчеркнул, что рассчитывает, что работа комиссии будет быстрой и результативной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет Александр Клименко. Он выиграл конкурс еще полгода назад, впрочем, только 19 июля комиссия проголосовала за результаты.
В недавнем обращении Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя САП в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил правительству начать конкурс по отбору директора НАБУ.