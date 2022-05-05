Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины

Премьер-министр Денис Шмигаль вместе со своим польским коллегой Матеушем Моравецким подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины.

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Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

"Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Заключили сегодня соответствующий меморандум с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что блокирование Россией украинских морских портов может повлечь за собой мировой продуктовый кризис. Поэтому было предложено создать «зеленые коридоры» на общей границе с Польшей для экспорта зерна.

По его словам, среди основных вопросов встречи - ужесточение санкций против России и конфискация замороженных российских активов.

"В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе", - подытожил премьер-министр.

Напомним, 24 апреля Украина подписала с Польшей меморандум по усилению сотрудничества в железнодорожной сфере. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки.