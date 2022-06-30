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Шмыгаль назвал дату и место презентации плана восстановления Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter сообщил, что 4 июля правительство презентует план восстановления Украины в Лугано (Швейцария).
Это мероприятие глава Кабмина обсудил с президентом Швейцарии Игнацио Кассис в ходе последнего телефонного разговора.
"Договорились координировать наши усилия по восстановлению Украины! Благодарю Швейцарию за поддержку", — добавил Шмыгаль.
Отметим, что Европейский Союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Лидеры стран-членов Евросоюза уже приняли решение создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии. Премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейский Союз принять решение о выделении 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска.