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СНБО утвердил санкции против 606 человек из руководства России
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 606 физическим лицам, относящимся к руководящей верхушке России. Об этом сообщил в вечернем видеообращении председатель совета и президент Владимир Зеленский.
"28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. И ни один из них не уйдет от ответственности - это только вопрос времени", - отметил он.
По словам Зеленского, уже сделана часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для такой ответственности для них, и все остальные шаги "делаем продуманно".
Подписал ли уже глава государства указ о введении в действие одобренных санкций, он не сообщил (пока такой документ на президентском сайте не опубликован), равно как и не сообщил, касаются ли одобренные 7 сентября санкции еще каких-либо других лиц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что недавно Кабинет министров предлагал СНБО наложить санкции на 350 юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", и на их руководителей. Также правительство хотело повторного наложения санкций на бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, чтобы к нему можно было применить новое законодательство о конфискации имущества, против патриарха Русской православной церкви Кирилла и еще семи ее представителей и против компаний, поставляющих питание российской армии.
Кроме того, еще два месяца назад правительство предложило ввести санкции против Александра Маслякова, который с 1964 года ведет юмористическое телешоу "Клуб веселых изобретательных", ряда судей и участников команд КВН, а также против лиц, причастных к незаконным археологическим раскопкам в Крыму во время его оккупации Россией. О принятии таких мер впоследствии так и не сообщалось.