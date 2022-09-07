СНБО утвердил санкции против 606 человек из руководства России

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 606 физическим лицам, относящимся к руководящей верхушке России. Об этом сообщил в вечернем видеообращении председатель совета и президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. И ни один из них не уйдет от ответственности - это только вопрос времени", - отметил он.

По словам Зеленского, уже сделана часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для такой ответственности для них, и все остальные шаги "делаем продуманно".

Подписал ли уже глава государства указ о введении в действие одобренных санкций, он не сообщил (пока такой документ на президентском сайте не опубликован), равно как и не сообщил, касаются ли одобренные 7 сентября санкции еще каких-либо других лиц.

Напомним, что недавно Кабинет министров предлагал СНБО наложить санкции на 350 юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", и на их руководителей. Также правительство хотело повторного наложения санкций на бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, чтобы к нему можно было применить новое законодательство о конфискации имущества, против патриарха Русской православной церкви Кирилла и еще семи ее представителей и против компаний, поставляющих питание российской армии.

Кроме того, еще два месяца назад правительство предложило ввести санкции против Александра Маслякова, который с 1964 года ведет юмористическое телешоу "Клуб веселых изобретательных", ряда судей и участников команд КВН, а также против лиц, причастных к незаконным археологическим раскопкам в Крыму во время его оккупации Россией. О принятии таких мер впоследствии так и не сообщалось.