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СНБО запретил чиновникам выезжать за границу на отдых, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им отныне запрещено выезжать за пределы Украины в негосударственных целях.
Об этом глава государства сообщил во время обращения к украинцам.
Ограничение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, депутатов, прокуроров и т.п.
"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В пятидневный срок Кабинет министров должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка, подчеркнул Зеленский.
Под запрет на выезд попали:
- глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;
- министры и их замы;
- народные депутаты;
- руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;
- главы СБУ и НБУ и их замы;
- секретарь СНБО и его замы;
- все члены Нацсовета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты;
- главы других государственных коллегиальных органов;
- омбудсмен и его представители;
- главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;
- главы всех остальных госорганов и их замы;
- главы всех местных органов власти;
- судьи КС и другие судьи;
- прокуроры;
- руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.
Напомним, недавно в Офисе главного прокурора произошел скандал : заместитель генпрокурора Алексей Симоненко взял отпуск и отправился на 10 дней в Марбелью в Испанию, жену и ребенка.