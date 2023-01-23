СНБО запретил чиновникам выезжать за границу на отдых, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им отныне запрещено выезжать за пределы Украины в негосударственных целях.

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Об этом глава государства сообщил во время обращения к украинцам.

Ограничение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, депутатов, прокуроров и т.п.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.

В пятидневный срок Кабинет министров должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка, подчеркнул Зеленский.

Под запрет на выезд попали:

глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;

министры и их замы;

народные депутаты;

руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;

главы СБУ и НБУ и их замы;

секретарь СНБО и его замы;

все члены Нацсовета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты;

главы других государственных коллегиальных органов;

омбудсмен и его представители;

главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;

главы всех остальных госорганов и их замы;

главы всех местных органов власти;

судьи КС и другие судьи;

прокуроры;

руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Напомним, недавно в Офисе главного прокурора произошел скандал : заместитель генпрокурора Алексей Симоненко взял отпуск и отправился на 10 дней в Марбелью в Испанию, жену и ребенка.