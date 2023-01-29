Шольц заявил, что будет продолжать проводить телефонные переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны против Украины путем продолжения переговорных процессов с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этом он заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

"Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. От Путина зависит вывод войск из Украины и прекращение этой ужасной, бессмысленной войны", - сказал он журналистам.

Шольц считает, что телефонные разговоры с Путиным "не были невежливым тоном", он снова и снова давал понять, что хочет "инкорпорировать части своей соседней страны силой", что является "неприемлемым".

"Иногда возникали конкретные вопросы по обмену пленными, экспорту зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир будет существовать дальше. Предпосылка для этого ясна: вывод российских войск", - добавил канцлер.

Известно, что последний раз Шольц проводил телефонный разговор с Путиным в начале декабря 2022 года. Тогда канцлер проинформировал, что настаивал на необходимости дипломатического решения.

Он также все еще опасается эскалации, поэтому заявил, что Германия не поддерживает предоставление Украине истребителей. В то же время, Берлин накануне одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.