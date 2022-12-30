Сотни депутатов из 38 местных советов просят президента Украины применить вето к законопроекту 5655

Местные советы малых и крупных общин из большинства областей Украины обратились с соответствующими решениями к президенту Украины относительно необходимости применения вето к законопроекту 5655 для сохранения достижений реформы децентрализации.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины.

Обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении к Президенту Украины .

Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 г. приведенные в своих обращениях аргументы к Президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля частным лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентраоизации реформы. Обращение о необходимости ветирования 5655 уже поддержали:

Петиция на сайте Президента Украины по применению вето до 5655 уже получила 42090 голосов поддержки.