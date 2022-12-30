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Сотни депутатов из 38 местных советов просят президента Украины применить вето к законопроекту 5655
Местные советы малых и крупных общин из большинства областей Украины обратились с соответствующими решениями к президенту Украины относительно необходимости применения вето к законопроекту 5655 для сохранения достижений реформы децентрализации.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины.
Обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении к Президенту Украины .
Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 г. приведенные в своих обращениях аргументы к Президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля частным лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентраоизации реформы. Обращение о необходимости ветирования 5655 уже поддержали:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Бережанский городской совет (Тернопольской области),
- Белопольский городской совет (Сумской области),
- Великодальний сельский совет (Одесской области),
- Великодимерский поселковый совет (Киевской области),
- Винницкий городской совет ,
- Ворожбянский городской совет (Сумской области),
- Гайворонский городской совет (Кировоградской области),
- Городковский сельский совет (Винницкой области),
- Городнянский городской совет (Черниговской области),
- Девичковский сельский совет (Киевская область),
- Днепровский городской совет
- Ивано-Франковский городской совет
- Кагарлыкский городской совет (Киевской области),
- Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),
- Киевский городской совет
- Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),
- Кременчугский городской совет (Полтавской области),
- Кролевецкий городской совет (Сумской области),
- Лубенский районный совет (Полтавской области),
- Луцкий городской совет
- Львовский городской совет
- Медвинский сельсовет (Киевской области),
- Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),
- Немешаевский поселковый совет (Киевской области),
- Путивльский городской совет (Сумской области),
- Радеховский городской совет (Львовской области),
- Райгородокский сельский совет (Житомирская область),
- Славутский городской совет (Хмельницкой области),
- Ставищенский поселковый совет (Киевской области),
- Стрыйский городской совет (Львовской области),
- Сутисковский поселковый совет (Винницкой области),
- Тростянецкий городской совет (Сумской области),
- Ужгородский городской совет
- Хмельницкий городской совет
- Червоноградский городской совет (Львовской области),
- Черновицкий городской совет
- Черниговский районный совет ,
- Черниговский городской совет .
Петиция на сайте Президента Украины по применению вето до 5655 уже получила 42090 голосов поддержки.