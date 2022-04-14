Сотрудничал в Буче с оккупантами: полиция задержала предателя

В Днепропетровской области задержали жителя Кривого Рога, который во время оккупации сотрудничал с военными РФ и истязал сторонников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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62-летний мужчина приехал в Бучу к родственникам, где во время оккупации патрулировал улицы вместе с военными РФ и психологически давил на местных жителей, угрожал им убийством, запугивал оружием.

Он также избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество.

После освобождения Киевской области коллаборант скрывался на Днепропетровщине.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые свидетельствуют о сотрудничестве мужчины с врагом. Ему объявлено о подозрении в государственной измене. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В Киевской области задержали также коллаборанта, который провозгласил себя "старостой" одного из сел Бучанского района и помогал российским оккупантам.

Напомним, в Буче продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного.