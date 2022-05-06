Совбез ООН единогласно проголосовал за заявление по Украине впервые с начала военной агрессии РФ

Совет Безопасности ООН 6 мая выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, приняв первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины. За него также проголосовала страна-агрессор Россия.

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Краткое заявление опубликовано в Twitter председательствующей в Совбезе Франции.

В заявлении, проект которого внесли Норвегия и Мексика, Совбез ООН выразил поддержку усилиям генсека ООН, направленным на урегулирование в Украине.

В заявлении не упоминаются понятия ни "война", ни "конфликт", ни "вторжение", как называют военные действия в Украине и на Западе, ни "специальная военная операция", как ее называет Москва.

В заявлении, подготовленном Норвегией и Мексикой, "выражается глубокая озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины" и "напоминается, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязательство разрешать свои международные споры мирным путем".

The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.

It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx — La France à l'ONU 🇫🇷🇪🇺 (@franceonu) May 6, 2022 <div><br></div>

Отметим, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока Россия не решит ее закончить.

Напомним, Владимир Зеленский попросил Генсека ООН помочь с эвакуацией из "Азовстали" в заблокированном российскими оккупантами всех раненых.