- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Совбез ООН единогласно проголосовал за заявление по Украине впервые с начала военной агрессии РФ
Совет Безопасности ООН 6 мая выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, приняв первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины. За него также проголосовала страна-агрессор Россия.
Краткое заявление опубликовано в Twitter председательствующей в Совбезе Франции.
В заявлении, проект которого внесли Норвегия и Мексика, Совбез ООН выразил поддержку усилиям генсека ООН, направленным на урегулирование в Украине.
В заявлении не упоминаются понятия ни "война", ни "конфликт", ни "вторжение", как называют военные действия в Украине и на Западе, ни "специальная военная операция", как ее называет Москва.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В заявлении, подготовленном Норвегией и Мексикой, "выражается глубокая озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины" и "напоминается, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязательство разрешать свои международные споры мирным путем".
Отметим, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока Россия не решит ее закончить.
Напомним, Владимир Зеленский попросил Генсека ООН помочь с эвакуацией из "Азовстали" в заблокированном российскими оккупантами всех раненых.