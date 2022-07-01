Рада назначила нового омбудсмена

Верховная Рада Украины на заседании 1 июля проголосовала за назначение Дмитрия Лубинеца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Нардепы около часа обсуждали его кандидатуру. В итоге решение поддержали 250 народных избранников.

Парламент предложил назначить Лубинеца омбудсменом 21 июня. Уже через неделю Комитет Верховной рады по правам человека согласовал кандидатуру Дмитрия Лубинца на эту должность.

Лубинец был народным депутатом Украины двух созывов. Во время своего первого депутатского срока в 2014-2019 году Лубинец был членом фракции "Блок Петра Порошенко". Он был одним из 59 депутатов, которые в 2015 году подписали предоставление в Конституционный суд, на основании чего суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутата.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщал по каким причинам омбудсмена решили уволить, основные из них: