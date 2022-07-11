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Политика
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Советник главы МВД Андрусов решил уволиться

Советник главы МВД Андрусов решил уволиться

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов 11 июля заявил, что принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Уволился из Офиса Президента и МВД. Детали чуть позже", — написал Андрусов.

Отметим, что именно Андрусов предлагал разрешить украинцам-мужчинам выезжать из страны, даже если действует военное положения. Для этого, как он считает, нужно создать так называемый "страховой вклад".

Андрусов попал в политику в 2010 году, когда его выбрали заместителем главы партии "Демократический альянс". С июля 2015 по февраль 2016 Виктор Андрусов работал заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам.

Позже он стал исполнительным директором аналитического центра Украинского института будущего. Когда Владимир Зеленский решил баллотироваться в президенты, Андрусов работал в его предвыборном штабе. С начала российско-украинской войны принял участие в создании ряда гуманитарных проектов, в том числе "Добробат".

Автор:
Вита Молодан