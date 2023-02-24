Совместные учения с РФ: Украина призывает ЮАР не поощрять агрессию

Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с РФ, а также Китаем, и призывает ЮАР не поощрять дальнейшую агрессию России.

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Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет пресс-служба ведомства.

"В учениях принимает участие российский фрегат, маркированный символами "Z" и "V", под которыми ныне российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что Украина глубоко разочарована, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, южноафриканские власти перенимают опыт российской военной машины.

"Верх цинизма состоит в том, что маневры начинаются вокруг 24 февраля – в день, когда год назад Россия развязала войну, неведомую в Европе со времен Второй мировой войны. Призываем Южно-Африканскую Республику не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также встать на защиту основополагающих принципов международного права и Устава ООН", - добавил он.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.

Примечательно, что документ был опубликован на фоне данных США о размышлениях Китая оказать военную помощь России. В Белом доме также отреагировали на предложение Китая, предложив остановиться на первом пункте – уважении суверенитета всех стран.