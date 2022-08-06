Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины, - Генштаб

В акватории Черного моря в готовности к использованию оружия находятся носители крылатых ракет.

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Об этом сообщает Генштаб.

"В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к использованию высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение 3 августа российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.