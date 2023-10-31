Спецоперации СБУ уменьшают ресурсы россиян для атак по Украине, - эксперт

СБУ подтвердила статус спецслужбы номер 1 в Украине и вышла на новый уровень спецопераций, к которому россияне оказались не готовы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт комментирует удар беспилотников СБУ по НПЗ в Краснодарском крае.

"Афипский НПЗ основной производитель авиационного горючего для самолетов врага. Поражены несколько новых установок завода, на которых перерабатывалось авиатопливо. Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами", - подчеркивает политолог.

"Для ударов именно Служба выбирает те объекты, уничтожение или повреждение которых, наносят больше проблем войскам РФ. И которые, очевидно, должны быть наиболее защищенными. Однако атаки все равно преуспевают. Абсолютное большинство "хлопков" и успешных операций на территориях занятых врагом - дело рук людей с улицы Владимирской", - акцентирует Загородний.

"Прилет на немалом расстоянии вглубь территории врага. У Краснодарского края нет границы с Украиной. Впрочем, атаку дронов российское ПВО пропустило. И это уже результат того, что Служба активно развивает собственное их производство. Разработки, как наземные так и надводные, успешно используются в многих сложных операциях", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее многие СМИ со ссылкой на собственные источники, сообщили, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае – спецоперация СБУ. В ходе атаки было поражено дорогостоящее оборудование врага.