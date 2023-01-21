"Спецоперация идет по плану": Резников высмеял установку ПВО в Москве

Министр обороны Алексей Резников высмеял установку систем ПВО в Москве и заявил, что это говорит о том, что их "специальная операция идет по плану".

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Об этом он заявил в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Это говорит о том, что их специальная военная операция проходит по плану, если они уже начинают ставить системы обороны. Они создали командование обороны Крыма, они создали Московский военный округ, чего они не делали еще со времен Второй Мировой войны, то есть они серьезно продвигаются в своей операции. Так что начинают прятаться за своими системами обороны", - отметил министр.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц сообщало, что российские власти приняли решение развернуть в столице страны и в окрестностях Москвы установки противовоздушной обороны, потому что боятся, что Украина нанесет удар беспилотниками.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль развернул системы противовоздушной обороны в Москве, чтобы, вероятно, создать подстрекательские образы, изображающие войну как более угрожающую для российского общества.

Отметим, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. США также пересмотрели свою оценку угрозы того, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Кроме того, администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты того, что нужно предоставить Киеву, чтобы ВСУ могли начать наступление на Крым и освободить полуостров.