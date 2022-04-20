Среди окружения Путина растет недовольство войной против Украины - Bloomberg

Часть российской элиты считает ошибкой решение Владимира Путина вторгнуться в Украину. А сам президент страны-агрессора уверен, что россияне готовы на жертвы ради его видения "национального величия", и не готов что-либо менять в своей политике.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на 10 источников, напрямую знающих о ситуации в Кремле. Все собеседники издания согласились говорить на условиях анонимности из-за страха за личную безопасность.

Как сообщается, некоторые люди из окружения Путина называют войну против Украины "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

Недовольные представители правящей элиты занимают высокие посты в российском правительстве или же в управлении государственными компаниями.

Но приближенные к российскому диктатору люди не видят никаких шансов, что Путин изменит свой курс, как и перспектив внутреннего сопротивления.

Лидер страны-агрессора отверг все попытки российских чиновников предупредить его о высокой политической и экономической цене войны. Некоторые российские чиновники сказали Bloomberg, что они разделяют страх разведки США о возможном решении Путина применить ядерное оружие.

Они сообщают, что Путин все чаще "полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников". К их числу относят министра обороны Шойгу, главу Генштаба Герасимова и секретаря Совбеза Патрушева.

Инсайдеры издания убеждены, что желание Путина продолжать войну обречет Россию на годы изоляции и повысит напряжение до такого уровня, что она уничтожит российскую экономику, ее безопасность и глобальное влияние.

Многие влиятельные российские чиновники слишком напуганы репрессиями, чтобы публично говорить о своем недовольстве.

Некоторые из них пытались объяснить Путину, что влияние санкций будет сокрушительным и фактически перечеркнет 20 лет экономического развития. Но российский диктатор отверг все эти предостережения, сказав, что Россия хоть и заплатит высокую цену, но Запад не оставил другого выхода, кроме как начать войну.

Путин считает, что российская экономика адаптируется к санкциям. Он до сих пор уверен, что общество его поддерживает, а россияне стойко перенесут все финансовые трудности ради его видения "национального величия".

Путин упрямо хочет продолжать войну, поэтому инсайдеры издания не видят никаких признаков готовности диктатора прекратить вторжение, учитывая потери, или пойти на уступки, необходимые для прекращения огня.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что России и ее властям невозможно доверять. Он считает, что мир должен быть готов к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.