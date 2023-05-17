США анонсировали новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов

Осенью США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине на 2024 год. Об этом во время брифинга в Одессе рассказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает “Укринформ”.

По его словам, осенью страна может принять решение о выделении еще одного пакета помощи, который должен будет поддерживать Украину в течение 2024 года.

В США обсуждают пакет стоимостью в 60 миллиардов долларов, который, по мнению Волкера, могут принять в сентябре.

"Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", – заявил он.

Кроме этого он добавил, что у США достаточно средств для поддержки контрнаступления ВСУ, которое должно длиться все лето.

Напомним, из пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов, одобренный Конгрессом США в декабре 2022 года, осталось около 6 миллиардов долларов.

Это означит, что к середине лета у Пентагона могут закончиться деньги на военную помощь Украине, если в Белом доме не выделят новые средства.