США, ЕС и Великобритания создали Консультативную группу по преступлениям РФ в Украине

Европейский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания объявили о создании Консультативной группы по ужасным преступлениям Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), которая усилит текущие усилия стран мира по дальнейшей ответственности страны-агрессора РФ за жестокие преступления против Украины.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) объединяет многонациональную команду экспертов Евросоюза, США и Великобритании для поддержки Офиса Генпрокурора в расследовании и преследовании за военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

«Это очередной мощный шаг помощи наших партнеров. Благодарна за демонстрацию солидарности с Украиной и желание работать бок о бок, чтобы остановить зверства и установить справедливость для жертв и правосудие для преступников», – отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Отмечается, что АСА будет действовать в двух ключевых направлениях. Это Консультативная группа при Офисе генпрокурора, которая будет включать опытных прокуроров, специализирующихся на военных преступлениях, следователей, военных аналитиков, экспертов-криминалистов и других экспертов. А также мобильные группы, которые будут помогать ОГП и региональным прокуратурам прямо на месте событий. Они станут частью цепи документирования, расследования и преследования тяжких международных преступлений, координируемых прокуратурой.

Консультативная группа поддерживается Офисом глобального уголовного правосудия Государственного департамента США, Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных органов (INL). Партнерами ACA являются Юридический колледж Университета Аризона, организация Global Rights Compliance и Международная организация развития права (IDLO). Со стороны ЕС координацию будет обеспечивать Европейская служба внешних дел (EEAS) через Представительство ЕС в Украине совместно с Европейской комиссией, Проектом ЕС Pravo-Justice II и Консультативной миссией ЕС в Украине (EUAM). Участие Великобритании будет координироваться Министерством иностранных дел и другими соответствующими правительственными департаментами.

Отметим, Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.

Напомним, в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.

Также прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обращался к руководству РФ, чтобы получить доказательства по массовым убийствам в Буче и других городах Киевской области, которыми Россия может владеть. При этом российская сторона проигнорировала эти запросы.