США готовят новый пакет военной помощи Украине более чем на $1 млрд, - Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов. О нем могут объявить уже в ближайшие дни.

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Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что для этого будут использованы средства по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы разрешить администрации президента Джо Байдена закупать оружие в промышленности, а не поставлять из существующих запасов США.

Отмечается, что пакет помощи будет включать в себя дополнительные РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства борьбы с дронами и радиолокационными системами, а также запасные части, обучение и техническую поддержку.

Напомним, что последний раз США объявляли о предоставлении Украине нового пакета военной помощи 15 сентября, его объем составляет 600 миллионов долларов.

Отметим, что, по сообщениям СМИ, Украина недавно направила США перечень оружия, которое нужно для продолжения наступления в 2023 году.

Также сообщалось, что хотя украинская сторона прекратила публично запрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle, в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева этот вопрос обсуждают .

Кроме того, США не имеют ничего против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения под свой контроль всех своих территорий, в том числе тех, где прошли так называемые "референдумы" о присоединении к России.