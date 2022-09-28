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США готовят новый пакет военной помощи Украине более чем на $1 млрд, - Reuters
Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов. О нем могут объявить уже в ближайшие дни.
Об этом пишет Reuters.
Ожидается, что для этого будут использованы средства по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы разрешить администрации президента Джо Байдена закупать оружие в промышленности, а не поставлять из существующих запасов США.
Отмечается, что пакет помощи будет включать в себя дополнительные РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства борьбы с дронами и радиолокационными системами, а также запасные части, обучение и техническую поддержку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что последний раз США объявляли о предоставлении Украине нового пакета военной помощи 15 сентября, его объем составляет 600 миллионов долларов.
Отметим, что, по сообщениям СМИ, Украина недавно направила США перечень оружия, которое нужно для продолжения наступления в 2023 году.
Также сообщалось, что хотя украинская сторона прекратила публично запрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle, в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева этот вопрос обсуждают .
Кроме того, США не имеют ничего против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения под свой контроль всех своих территорий, в том числе тех, где прошли так называемые "референдумы" о присоединении к России.